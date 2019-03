Villetta in fiamme, il tetto brucia. La colonna di fumo si vede da chilometri

Notizia in aggiornamento

Incendio a metà pomeriggio di venerdì nel comune di San Giorgio delle Pertiche nella frazione di Cavino. Sul posto si trovano ancora i pompieri intervenuti con diversi mezzi tra cui l'autoscala e i carabinieri, impegnati rispettivamente nello spegnimento delle fiamme e nei rilievi. Il rogo sarebbe scaturito in un'abitazione singola per cause ancora al vaglio. Al momento non risultano feriti. In breve tempo il tam tam su social e cellullari si è diffuso a macchia d'olio, con decine di persone che segnalavano la densa nube scura avvistata a diversi chilometri di distanza.