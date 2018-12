Fiamme nell'appartamento che viene completamente distrutto: un ferito

Un corto circuito o il malfunzionamento di un elettrodomestico hanno provocato un incendio all'interno di un'abitazione di conselve la serata di Santo Stefano. I pompieri hanno spento le fiamme e salvato un uomo.

L'intervento

Erano circa le 18 di martedì quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via Vittorio Emanuele a Conselve per una casa che bruciava: un uomo è stato portato all'esterno dalla squadra. I pompieri accorsi da Piove di Sacco ed Este hanno soccorso l'uomo che si trovava ancora all'interno della casa e che è stato preso in cura dal personale del Suem 118 per essere ricoverato in ospedale a Schiavonia. Altri vigili del fuoco hanno spento l'incendio, evitando la propagazione a tutta l'abitazione. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.