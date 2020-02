Un tubo surriscaldato innesca l'incendio in casa di un 94enne: spavento nella Bassa

Spavento nella Bassa Padovana, dove il surriscaldamento del tubo di aspirazione ha innescato un incendio nell'abitazione di un 94enne.

I fatti

È successo nel primo pomeriggio di sabato 15 febbraio in via Maceratoi Gatto a Montagnana: le fiamme, che hanno interessato una stanza e una porzione del solaio, sono state domate dai vigili del fuoco giunti da Este e Legnago. Nessun ferito e danni in corso di quantificazione: sul posto anche i carabinieri di Montagnana.