I padroni di casa sono fuori e scoppia l'incendio: distrutta buona parte dell'abitazione

La fortuna è stata che la casa fosse vuota e che i vicini si accorgessero che stava bruciando. Un rogo ha distrutto un’abitazione di via Granze a Pernumia nella serata di mercoledì.

L’incendio

Verso le 19 i dirimpettai hanno telefonato allarmati ai vigili del fuoco segnalando del fumo uscire dalla casa di fianco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Abano, di Este e di Padova insieme a una pattuglia dei carabinieri di Monselice. Le fiamme hanno invaso tutte le stanze e ci sono volute diverse ore per spegnere il rogo che ha provocato gravi danni in buona parte dell’abitazione. La struttura è stata dichiarata temporaneamente non agibile. Fortunatamente la famiglia che vi abita non era in casa al momento del rogo: nessuno è rimasto ferito o intossicato. A scatenare le fiamme dovrebbe essere stato il malfunzionamento dell’impianto elettrico.