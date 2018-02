Prende fuoco la canna fumaria: il rogo si propaga e distrugge il tetto della casa

Incendio domenica pomeriggio a Piombino Dese, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire sul tetto di una casa che stava bruciando.

La canna fumaria

Attorno alle 17 i pompieri sono accorsi in via Monte Grappa in località Torreselle dopo che una canna fumaria aveva preso fuoco: le fiamme si erano propagate su tutto il tetto. I pompieri intervenuti da Cittadella, Castelfranco e Padova con tre automezzi tra cui l’autoscala hanno circoscritto l’incendio, evitando l’estensione all’intera copertura. Bruciata una superficie di circa 20 metri quadri. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate dopo circa 3 ore.