Fuoco ed esplosione in un'autorimessa: un quarantenne gravemente ferito, tangenziali bloccate

Un groso incendio è scoppiato nel pomeriggio di mercoledì in via Armistizio con il fumo visibile a chilometri di distanza. Il rogo partito in un'autorimessa ha provocato l'esplosione di una bombola di acetilene e il ferimento in maniera grave di un 47enne veneziano che stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione a una vettura.

Il fumo e il soccorso

Stando a quanto hanno raccontato alcuni testimoni improvvisamente si sarebbe sprigionato del fumo dalla cascina vicino a un'abitazione. Un passante, dopo aver scavalcato il cancello della casa, è riuscito a dare l'allarme e a soccorrere il ferito che è uscito con ustioni gravi al volto e alle mani. Un'anziana che ha assistito alla scena è stata medicata ma per lei non è stato necessario il ricovero in pronto soccorso. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Padova, Abano Terme ed Este con cinque automezzi e sedici operatori sono riuscite a circoscrivere e spegnere le fiamme. Sono ora in corso le delicate operazioni di bonifica del luogo. A scopo cautelativo, anche per l’interessamento di numerose bombole, la tangenziale è stata chiusa e il traffico deviato sulla viabilità alternativa. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono tuttora in atto. Sul posto anche le volanti della polizia.