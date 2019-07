Va a curare l'orto e scopre la cascina in fiamme: mattina di paura per un pensionato

Come ogni mattina è arrivato nella sua proprietà per prendersi cura dell'orto e del giardino, invece ha dovuto fare i conti con un incendio che la mattina di mercoledì ha coinvolto la sua seconda casa e una rimessa.

L'allarme

Alle 10 l'uomo, un pensionato di 88 anni residente nella vicina Conselve, ha raggiunto la sua cascina di via Rena, nelle aperte campagne di Terrassa. Pur non abitandoci, ogni giorno cura il terreno agricolo circostante e lo stava facendo anche quando si è accorto del fumo che usciva dall'edificio. Ha avvisato i pompieri arrivati da Piove di Sacco e Padova, che sono riusciti a circoscrivere le fiamme evitando il coinvolgimento di altre persone e delle abitazioni vicine.

Le cause

Sul posto anche i carabinieri che hanno ascoltato il racconto del proprietario, rimasto illeso per quanto spaventato. Al termine dell'intervento è stata accertata l'origine accidentale del rogo. A generarlo sarebbe stato un corto circuito dell'impianto elettrico che ha generato una scintilla e un principio di incendio alimentato da del fieno stipato nel fienile confinante con l'abitazione. I danni sono ancora in fase di quantificazione e hanno interessato proprio la rimessa, andata in parte distrutta. Le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite fino a metà pomeriggio.