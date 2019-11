Rogo nella notte per la canna fumaria intasata: due famiglie evacuate, donna colta da malore

Paura nella serata di lunedì per un incendio che è divampato a Trebaseleghe in una casa di via Obbia Alta 35 di proprietà di un uomo di 36 anni. I proprietari hanno visto il fumo, partito con tutta probabilità da una canna fumaria ostruita e che in breve tempo ha provocato il rogo, e hanno dato l'allarme.

Rogo e feriti

Le opeazioni di spegnimento hanno tenuto impegnati tutta la notte i vigili del fuoco di Cittadella, Padova, Castelfranco e i volontari di Santa Giustina in Colle. Il rogo ha interessato anche l'abitazione limitrofa, di proprietà di un uomo di 33 anni. Le due case sono state dichiarate in agibili tanto che sul posto è intervenuto anche il sindaco di Trebaseleghe per trovare una sistemazione alle due famiglie. I carabinieri hanno eseguito il sopralluogo e coordinato i soccorsi. Tutti hanno trovato ospitalità da amici o parenti. La moglie del 36enne per lo spavento è stata colta da un leggero malore ma per lei non è stato necessario il ricovero in ospedale. Le cause del rogo sono ancora al vaglio dei pompieri.