Divampa l'incendio in una cascina con annessa legnaia: paura ad Urbana

Mercoledì pomeriggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Salvaro ad Urbana per l'incendio divampato in una cascina con annessa legnaia.

NESSUN FERITO.

All'origine dell'incendio ci sarebbe il surriscaldamento di una caldaia a legna. Fortunatamente, all'interno del casolare, non c'erano persone. L'intervento è ancora in corso.

