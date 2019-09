Rogo doloso in centro: bruciano 4 cassonetti e l'auto di una donna resta danneggiata

Un rogo in piena notte e in pieno centro. Sono ancora al valio dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine le cause che hanno scatenato l'incendio di un cassonetto, estesosi poi velocemente ad altri tre bidoni dell'immondizia, in via del Carmine a Padova, all'altezza del civico 8. I carabinieri stanno indagando dato che da quanto si apprende in ambienti investigativi il rogo sarebbe di matrice dolosa.

L'intervento

La notte tra mercoledì e giovedì, verso le 4, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo che, oltre ad aver distrutto i quattro contenitori di rifiuti, ha anche danneggiato l'automobile parcheggiata di proprietà di una donna e una recinzione in legno. Le squadre dei pompieri arrivati dalla sede centrale hanno spento le fiamme dei cassonetti riuscendo a limitare i danni all'auto, spostandola in tempo. Le cause di quanto avvenuto sono al vaglio dei carabinieri intervenuti subito. Da capire se all'origine del gesto vi sia un atto vandalico o un atto intimidatorio dato che è stata appurata la matrice dolosa del gesto. Sul fatto indagano i militari della compagnia di Padova. Nell'incendio nessuno è rimasto ferito.