Principio di incendio fuori dal supermercato: il cassonetto rischia di andare in fiamme

Vigili del fuoco in azione alle ore 20 all'esterno del supermercato Despar di via Monte Cengio nel quartiere Palestro, a pochi metri dalla trafficata via Vicenza.

L'incendio

A far scattare le segnalazioni alla centrale operativa è stato il denso fumo scuro che fuoriusciva da un cassonetto per il rifiuto secco proprio davanti all'ingresso del negozio, che a quell'ora aveva appena chiuso. I pompieri hanno aperto il bidone da cui il fumo, pur senza fiamme, usciva copioso e ha attirato l'attenzione di passanti e residenti allarmati. Grazie all'idrante in pochi minuti il principio di incendio è stato domato senza danni a persone o cose. Non sono chiare le cause dell'incidente, forse provocato da un mozzicone di sigaretta gettato all'interno ancora acceso. Sopra al cassonetto chiuso era posizionata una sedia da ufficio, perciò potrebbe essersi trattato di una bravata.