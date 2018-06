Incendio al Centro Ingrosso Cina: in fiamme un compattatore colmo di rifiuti

Attimi di paura nel primo pomeriggio in uno dei piazzali interni del Centro Ingrosso, dove si è innescato un rogo che ha impegnato i vigili del fuoco per un paio d'ore.

Il rogo

La segnalazione alla centrale dei pompieri è arrivata poco dopo le 14 di giovedì: all'interno dell'enorme complesso grossistico, in uno degli spiazzi all'aperto tra i capannoni, ha preso fuoco un compattatore per il rifiuto secco. Le fiamme si sono sviluppate dall'interno del cassone in metallo, al momento pieno di materiale, per cause ancora in corso di accertamento.

L'intervento

A preoccupare era la vicinanza del rogo ai portoni di uno degli stabili, oltre alla possibile presenza di fumo tossico dovuto alla combustione dei rifiuti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il personale dell'azienda di Igiene ambientale locale, che hanno spostato il compattatore lontano dall'edificio e l'hanno poi aperto per estinguere il rogo. Vinte le fiamme, i soccorritori hanno dovuto bonificare il contenitore per scongiurare ogni rischio, fino alla completa messa in sicurezza circa un'ora e mezza dopo.