Paura in pieno centro a Padova: incendio in Galleria Tito Livio nella cucina di un bar

Incendio in pieno centro a Padova giovedì pomeriggio. Una densissima coltre di fumo nero ha avvolto alle ore 16.30 Galleria Tito Livio, spaventando i numerosi universitari che affollano l'omonima aula studio: le fiamme si sono propagate all'interno del bar "Fly", e i vigili del fuoco sono subito accorsi sul posto.

La dinamica

Secondo le prime informazioni raccolte, a prendere fuoco sarebbe stata una parte della cucina del bar. Il titolare insieme a una cameriera si è subito prodigato per spegnere le fiamme. Sul posto sono intervenuti gli automezzi dei pompieri che hanno domato il focolaio. Dopo circa un'ora la situazione è lentamente tornata alla normalità. Per consentire ai vigili del fuoco di operare nella massima tranquillità è stato bloccato per circa mezz'ora il servizio del tram. Una delle dipendenti è stata portata in pronto soccorso per motivi precauzionali, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La testimonianza di Camilla

Tra le prime testimoni dell'incendio c'è Camilla, che ci racconta spaventata l'accaduto: "Stavo finendo il mio turno di lavoro in un negozio nelle vicinanze della Galleria Tito Livio quando ho sentito un forte rumore. Pensavo fosse caduto qualche scatolone in magazzino, e invece appena uscita all'aperto ho notato un densissimo fumo nero che invadeva tutta la Galleria. Mi sono avvicinata e l'aria era irrespirabile, tanto che i miei vestiti si sono subito impregnati. I pompieri sono immediatamente arrivati e stanno lavorando duramente per spegnere l'incendio".

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Notizia in aggiornamento