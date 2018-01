Incendio al circo "Busnelli": completamente distrutta una roulotte piena di vestiti

Momenti di paura venerdì all'ora di pranzo, negli spazi occupati da qualche giorno dal circo "Busnelli" a Veggiano: una roulotte ha preso fuoco ed è andata completamente distrutta.

I FATTI

L'incendio è divampato attorno alle ore 13.00 in via Lissaro e ha riguardato una vecchia roulotte adibita a magazzino di vestiario e facente parte della carovana del circo. I vigili del fuoco, accorsi sul posto hanno domato le fiamme divampate per cause accidentali in quanto, stando agli accertamenti dei pompieri e dei carabinieri della stazione di Mestrino, sarebbero state causate dal malfunzionamento di una piastra elettrica. I danni, coperti da assicurazione, sono ancora da quantificare.