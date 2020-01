Fiamme all'alba, l'incendio avvolge e distrugge un container di Acquevenete

Ha ridotto a un ammasso di lamiere incenerite un container e il suo contenuto il rogo sviluppatosi all'alba di lunedì in una proprietà privata di Acquevenete.

L'intervento

Alle 7.30 i vigili del fuoco di Este e i carabinieri di Montagnana sono accorsi al centro idrico di via del Castelliero a causa di un incendio all'interno di uno spazio recintato di proprietà di Acquevenete Spa. A bruciare era un container sistemato all'esterno, in cui erano custoditi cartelli per segnalare i cantieri stradali e alcuni sacchi di calcestruzzo. I pompieri sono riusciti a circoscrivere e domare le fiamme senza che si estendessero ad altre strutture, ma il container in alluminio è rimasto irrimediabilmente danneggiato così come il suo contenuto. La conta dei danni è ancora in corso, così come le indagini per determinare la natura e le cause dell'incendio. Appurato che nessuno è rimasto ferito né intossicato, Acquevenete ha provveduto a sporgere querela, dichiarando che dentro il cassone non vi erano materiali infiammabili e che lo stesso non era alimentato da corrente elettrica.