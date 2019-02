Il cortocircuito innesca l'incendio: a fuoco un'attività nella Bassa

Fuoco e fiamme: un incendio ha interessato nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 febbraio un'attività della Bassa Padovana.

I fatti

È successo alle ore 3.30 presso la ditta "Ferveneta" in via Campana a Montagnana: stando ai primi rilievi dei vigili del fuoco di Este (giunti sul posto per le operazioni di spegnimento) l'origine del rogo sarebbe dovuta a un cortocircuito del quadro elettrico posto nel locale sotterraneo del negozio. Danneggiate attrezzature e utensili da lavoro, mentre non si registra nessun danno strutturale all’edificio. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione e il Norm.