Fuoco nella cucina di casa: anziano in ospedale dopo aver inalato i fumi tossici

Si sono vissuti attimi di paura sabato all'ora di pranzo in un'abitazione di Campo San Martino in via Bottazzin dove è andata a fuoco una cucina. Ancora da chiarire le causa, ma sembra che qualcosa sia andato storto durante la preparazione del cibo. Un anziano che vive all'interno della casa è stato portato in ospedale per sintomi da intossicazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le stanze dell'edificio. La persona che ha respirato il fumo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Anche un'altra persona è stata ricoverata in maniera precauzionale. Nessuno comunque sarebbe in pericolo di vita.

Notizia in aggiornamento