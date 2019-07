A fuoco la cucina della villetta: settantenne messo in salvo dai carabinieri e dai pompieri

Un incendio scoppiato nella tarda serata di domencia ha obbligato i carabinieri della stazione di Boara Pisani nella Bassa Padovana insieme ai vigili del fuoco partiti da Rovigo a intervenire in una villetta abitata da un anziano del paese.

L'incendio in cucina

Il rogo si è propagato in una casa di via Gallo, all'interno della cucina. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme, evitando che si propagassero agli altri locali dell'abitazione. Nel frattempo i miliari hanno messo in sicurezza il settantenne che vive nella casa a due piani. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La villetta è tuttora inagibile: sono in corso accertamenti per capire la natura del rogo.