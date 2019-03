Il pranzo rischia di trasformarsi in disastro: il fornello manda in fiamme la cucina

É successo all'ora di pranzo di lunedì, attorno alle 12, quando il venticinquenne ha acceso i fornelli per cucinare. É bastato un attimo di distrazione per innescare un principio di incendio.

La vicenda

Accortosi delle fiamme, il proprietario di casa ha immediatamente chiesto aiuto ai vigili del fuoco, arrivati da Este in via Veneto a Ospedaletto insieme ai carabinieri. In pochi minuti sono riusciti ad arginare e spegnere le fiamme, che nel frattempo avevano danneggiato il piano cottura, la cappa di aspirazione e parte dell'impianto elettrico, saltato a causa del calore. Dai primi rilievi pare che il rogo sia scaturito per cause accidentali e il pronto intervento ha permesso di limitare i danni alla sola cucina, mentre l'abitazione è stata dichiarata agibile. Il giovane inquilino è riuscito a mettersi in salvo e non ha riportato ferite.