A fuoco nella notte un ricovero per mezzi agricoli: le fiamme lambiscono una casa

I vigili del fuoco sono impegnati dalle ore 2 di notte di lunedì in via Roma a Veggiano per un incendio a un ricovero attrezzi agricoli che ha coinvolto anche i due camion parcheggiati vicino.

LA DINAMICA

I pompieri intervenuti da Abano Terme e Padova con 4 automezzi tra cui l’autoscala e tredici operatori sono riusciti a circoscrivere il rogo, evitando che le fiamme di propagassero all'abitazione poco distante. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza del luogo termineranno nella tarda mattinata.