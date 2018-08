Divampa un incendio in uno stabile abbandonato, vigili del fuoco domano le fiamme

Incendio domenica mattina nel deposito abbandonato di via Borgo Pasquale a Megliadino San Fidenzio.

L'incendio

Le fiamme sono divampate all'interno del deposito di proprietà di un 52enne del luogo e gestito dalla ditta Eurostrade, attorno alle 4 di mattina. A prendere fuoco la struttura in legno dello stabile. Immediato l'intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme in qualche ora. Nessun ferito. Il rogo sarebbe scaturito in maniera accidentale.