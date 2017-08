Fiamme e fumo a Psicologia: incendio nella notte nel dipartimento di via Venezia

Scintille e fumo nella notte tra lunedì e martedì al dipartimento di psicologica dell’università di Padova, nei complesso di via Venezia al civico 12.

CORTO CIRCUITO. Un vigilantes della Civis ha notato del fumo sprigionarsi attorno alle 2.10 dalle stanze del dipartimento, mentre era impegnato in un controllo di sicurezza. Subito sono stati allertati i vigili del fuoco giunti sul posto con due mezzi. Localizzato il principio di incendio nei pressi di un quadro elettrico, le fiamme sono state domate abbastanza facilmente e l'area è stata messe in sicurezza. A scatenare il problema sembra sia stato un corto circuito nella centrale elettrica. Annerite alcune pareti per il fumo denso, i danni sono in via di quantificazione