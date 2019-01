Uomo cerca di dare fuoco alle pompe di benzina: tragedia sfiorata a Chiesanuova

Si può "tranquillamente" parlare di tragedia sfiorata. Perché se il gesto sconsiderato fosse stato portato a termine sarebbe stata una vera strage: un uomo ha cercato di far saltare in area un intero distributore dando fuoco alle pompe di benzina.

I fatti

È successo nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 gennaio al distributore Esso di via Chiesanuova, nella strada principale del popoloso quartiere cittadino: a scongiurare il disastro è stato un passante, residente nella zona, che dopo aver visto una persona vestita di scuro che stava cercando di appiccare un incendio ha prontamente dato l'allarme avvisando i carabinieri, prontamente intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco. Fortunatamente, però, le fiamme non si sono propagate, evitando così la tragedia: ignote le cause del gesto, ora è caccia all'autore.