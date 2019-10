A fuoco l'auto parcheggiata a bordo strada: incendio doloso nella notte

È stata data alle fiamme. I motivi, però, sono ancora ignoti: un'automobile è stata danneggiata da un incendio di origine dolosa.

I fatti

È successo nella notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre a Padova, in via Montà: i carabinieri del Norm di Padova e i vigili del fuoco sono intervenuti su segnalazione dei residenti, domando le fiamme che avevano avvolto una Ford Ranger parcheggiata a bordo strada e intestata a una ditta di impianti fotovoltaici. L'auto è stata posta sotto sequestro per cercare prove che possano aiutare a identificare l'autore del gesto: fortunatamente nessuno è rimasto ferito.