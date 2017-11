Locale derubato e poi distrutto da un rogo: indagati i titolari per incendio doloso

Avevano disattivato il sistema d’allarme, rubato e poco dopo era scoppiato un incendio che distruggendo il locale aveva cancellato ogni traccia. Il 18 maggio del 2014 ad Arsego aveva preso fuoco il Blu Notte Cafè e come riporta il Mattino di Padova ora sono indagati i due titolari.

L’ACCUSA

I proprietari ora sono finiti sotto accusa insieme ad altri due presunti complici per concorso in danneggiamento seguito da incendio aggravato e in fraudolenta distinzione di beni assicurati. Sostanzialmente avrebbero danneggiato e dato alle fiamme il locale per incassare il premio dell’assicurazione, dopo che 10 giorni prima era stata siglata una polizza da 120 mila euro. Rischiano quindi il processo i due soci che gestivano il locale, un 55enne di Camposampiero e la moglie di orgini ungheresi, oltre ai due esecutori materiali, un 27enne di San Giorgio in Bosco e un 41enne di Curtarolo. L’inchiesta era partita dalla denuncia dell’assicurazione che aveva notato troppe coincidenze strane su quanto accaduto.