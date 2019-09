Principio d'incendio in una legnaia: ritrovato un panno imbevuto di liquido infiammabile

Verse le 22 il proprietario dalla legnalia adiacente l'abitazione ha notato delle fiamme ed è corso all'esterno. L'uomo, un 74enne che abita a Trebaseleghe, è riuscito a domare il rogo da solo in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, evitando che l'incendio si propagasse nell'adiacente casa che dista poco meno di 50 metri.

I rilievi

L'episodio si è consumato in via Caovilla. I carabinieri indagano dopo che è stato sequestrato un panno, probabilmente imbevuto di sostanza infiammabile. I primi accertamenti hanno comunque permesso di escludere un episodio di ritorsione. Ora i militari stanno lavorando per capire chi possa aver messo quel panno imbevuto di benzina. Il rogo non ha causato danni strutturali.