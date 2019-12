Auto brucia e viene distrutta nella notte alla Stanga: non si esclude il gesto doloso

Rogo nella serata di venerdì in zona Stanga dove un'automobile ha preso fuoco verso le 21.20. Ancora sconosciute le cause che hanno provocato l'incendio con i pompieri che non escludono la matrice dolosa. Sul fatto indaga la polizia.

L'incendio di una Peugeot

L'incendio si è verificato in via Flacco. Ad allertare i soccorsi sono stati i passanti che hanno visto le fiamme alte in cielo. I vigili del fuoco arrivati dalla centrale hanno circoscritto le fiamme che hanno completamente distrutto l'utilitaria. Le cause sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine che non hanno escluso che ci sia la mano dell'uomo. Le operazioni di messa in sicurezza sono terminate dopo circa un'ora e mezza.