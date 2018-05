Colonna di fumo tossico dal capannone in fiamme: si teme per la salute dei residenti

L'incendio è ancora in corso. L'avviso è stato diramato dal Comune con un post sulla pagina Facebook ufficiale.

I fatti

Ha preso fuoco una parte dello stabilimento Elbi spa di via Buccia a Limena, ditta che si occupa di termoidraulica e di proprietà di un 53enne padovano: una nube di denso fumo nero si alza verso il cielo ed è visibile da chilometri di distanza. Il rogo è divampato attorno alle 14.20 a causa di un malfunzionamento all'impianto fotovoltaico. In pochi minuti sono arrivati sul posto i vigili del fuoco con tre mezzi, che sono all'opera per contenere le fiamme. Non si registrano feriti.

L'appello del sindaco

Per scongiurare ogni rischio, il sindaco ha emanato una nota, diffusa sulla pagina Facebook dell'amministrazione comunale, in cui in via precauzionale si richiede a tutti i cittadini residenti nelle vicinanze di chiudere porte e finestre e di evitare di stare all'aperto. Sul posto sono già operativi i mezzi di soccorso e sono in corso le analisi per verificare il grado di tossicità del fumo.

Gli aggiornamenti

In un'altra nota sempre attraverso i social network, il Comune conferma che ale 15.45 l'incendo è stato domato e che a bruciare sono stati i pannelli fotovoltaici del tetto, mentre le materie platsiche all'interno dello stabilimento non sono state intaccate dal fuoco. Continuano i controlli da parte della protezione civile e della polizia locale, anche per verificare l'eventuale tossicità della nube di fumo. Le scuole della zona sono state allertate e gli abitanti sono invitati a mantenere chiuse le proprie case.