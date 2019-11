Rimessa in fiamme, le operazioni di bonifica durano tutta la notte. Riaperta la tangenziale

Per l'intera notte hanno sfidato il freddo e il buio per scongiurare ogni possibile rischio. Solo nella mattinata di giovedì i pompieri hanno potuto tirare un sospiro di sollievo e avviare le fasi finali dell'intervento in via Armistizio.

La bonifica

L'allarme era scattato mercoledì all'imbrunire, quando una baracca colma di macchinari e attrezzi è stata avvolta dalle fiamme, seguite circa un'ora dopo l'innesco dall'esplosione di una bombola. Impressionante il rogo, con alte fiamme e una colonna di fumo visibile per chilometri. Oltre alle operazioni di contenimento, il rischio era che si verificassero altre deflagrazioni, tanto che in via precauzionale corso Boston è rimasto chiuso per qualche ora per poi essere riaperto nel corso della notte. Ancora al vaglio le cause dell'incendio, che sarebbe divampato mentre un uomo -l'unico ferito- stava lavorando su un'automobile all'interno della rimessa. I vigili del fuoco, intervenuti alle 17.30 di mercoledì insieme alla polizia e a numerose ambulanze, sono rimasti sul posto tutta la notte, fino al mattino successivo. Il ferito, un 47enne veneziano che ha rimediato diverse gravi ustioni al volto e al tronco, si trova ancora ricoverato all'ospedale di Padova.