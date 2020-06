Appartamento a fuoco, paura in città. Condomini evacuati, tre intossicati

Un vasto incendio è divampato alle 19 di lunedì in un appartamento di via Tripoli, laterale di via Sorio nella prima periferia cittadina. Il rogo ha interessato un alloggio al terzo e ultimo piano di un condominio, provocando moltissimo fumo e facendo correre in strada i residenti. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno estratto e portato in salvo tre persone procedendo poi a circoscrivere le fiamme. Gli inquilini evacuati dai pompieri sono stati trasferiti in pronto soccorso per accertamenti.

L'incendio è stato domato da una quindicina di vigili del fuoco intervenuti da Padova e da Abano Terme. Le tre persone leggermente intossicate dal fumo, tra cui due anziani, sono state trasferite a scopo precauzionale in Pronto Soccorso a Padova ma le loro condizioni non destrano preoccupazione. Sul posto sono intervenute anche le volanti della polizia per i rilievi. All'origine del rogo vi sarebbe un corto circuito.