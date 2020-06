Fiamme alte in cielo nella notte: brucia il capannone di una falegnameria

Paura nella notte per un incendio divampato a ridosso del capannone di una falegnameria a Trebaseleghe dove, per cause in corso di accertamento, ha bruciato parte di un fabbricato. L'opera tempestiva dei vigili del fuoco ha permesso di salvare la zona di produzione e un altro capannone.

Rogo domato

L'intervento alle ore 3.30 dei pompieri di Cittadella, Castelfranco e del distaccamento volontario di Santa Giustina in Colle con quattro autopompe e un'autobotte in via Montello ha consentito di circoscrivere le fiamme, molto alte, che avevano coinvolto una serie di bancali e una catasta di legna. Il lavoro delle squadre ha evitato il coinvolgimento della falegnameria e di un altro capannone prospiciente. Le cause dell’incendio probabilmente, dovute a qualche scarto di lavorazione, sono al vaglio delle squadre intervenute. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica del posto sono terminate all’alba.