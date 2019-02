Il cortocircuito scatena l'incendio: mamma, papà e bimbo finiscono al pronto soccorso

In entrambi i casi, verificatisi rispettivamente alla Guizza e nel comune di Villafranca, le fiamme hanno coinvolto due abitazioni private senza fortunatamente provocare il ferimento grave degli abitanti.

Famiglia evacuata

Attorno alle 17 una coppia resiente in via Giuseppe Giusti, in zona Guizza a sud del capoluogo, ha dato l'allarme dopo che un rogo era divampato nella cucina del loro appartamento. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno fatto uscire i tre membri del nucleo familiare, i genitori e un bimbo di cinque anni. La famiglia è stata soccorsa da una volante della polizia intervenuta per i rilievi, che li ha affidati a un'ambulanza per farli trasportare al pronto soccorso per accertamenti. Il padre, italiano cinquantaquattrenne, la moglie brasiliana di 43 anni e il figlio sono risultati in buona salute e son stati dimessi in serata. Nel frattempo il rogo è stato domato, scoprendo che a innescarlo era stato un cortocircuito partito da una presa elettrica collegata al frigorifero.

Anziana in salvo

Non ha invece avuto bisogno di cure mediche la settantasettenne soccorsa nella sua abitazione di via Ponterotto, vicino a Taggì di Sotto. In questo caso all'origine dell'incendio che ha invaso il salotto ci sarebbe il malfunzionamento di una stufa, che è stata avvolta dalle fiamme che hanno ben presto intaccato anche una poltrona e parte del mobilio. L'anziana è riuscita a dare l'allarme e uscire autonomamente, permettendo ai pompieri di estinguere il rogo prima che si propagasse al resto dell'appartamento. A eseguire i rilievi sono stati i carabinieri arrivati da Limena.