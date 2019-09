Incendio a un fienile dell'Alta: distrutte 500 rotoballe, salvati una decina di bovini

Dalle 19.15 di martedì sera i vigili del fuoco sono stati impegnati in via Ciro Menotti a Galliera Veneta per un incendio a un fienile. Il fumo è stato visibile fino a chilometri di distanza. i carabinieri della compagnia di Cittadella sono intervenuti per i rilievi.

Incendio e distruzione

Le fiamme hanno interessato una stalla in muratura con all'interno una decina di bovini, portati in salvo in tempo. Le squadre dei vigili del fuoco accorse da Vicenza e Padova con 3 automezzi e 12 operatori hanno circoscritto le fiamme che hanno bruciato anche diverse rotoballe all'interno del fienile, circa 300 in totale. Le operazioni di soccorso sono durate tutta la notte fino a quando i focolai non sono stati spenti. All'origine dell'incendio vi sarebbe un'autocombustione del fieno dovuta alla fermentazione. Nessuno nel rogo è rimasto ferito