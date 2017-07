Vasto incendio in un fienile dell'Alta: bruciati 800 quintali di fieno, ustionato il proprietario

Sono terminate mercoledì mattina all’alba le operazioni di spegnimento dell’incendio del fienile divampato nella serata di martedì in via Ceresone a Gazzo Padovano.

800 QUINTALI DI FIENO. I vigili del fuoco intervenuti nell’immediato da Cittadella, Padova e Vicenza e successivamente anche con i volontari di Santa Giustina, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando l’estensione alla stalla e alla vicina abitazione.

USTIONATO. Nei primi concitati momenti il proprietario nel mettere in salvo alcuni beni si è ustionato, come anche un paio di capi di bestiame. L’uomo è stato portato in ospedale. Bruciati circa 800 quintali di fieno per un totale di oltre 250 rotoballe. Danneggiata la struttura del fienile. Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco.