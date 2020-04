Rotoballe in fiamme all'azienda agricola: indagini in corso dopo l'incendio in serata

Un incendio ha ridotto in cenere decine di rotoballe di fieno all'interno di un'azienda agricola in via Brenta, nelle campagne a nord di Fontaniva.

L'incendio

L'allarme è scattato alle 22 di mercoledì quando in una delle pertinenza della sede si sono levate fiamme e fumo. L'intervento dei pompieri di Cittadella ha permesso di arginare il rogo prima che interessasse in modo irreparabile le strutture. Il bilancio finale dei danni parla di circa 70 rotoballe di fieno andate distrutte, per un danno economico complessivo che si aggira attorno ai mille euro, coperto da assicurazione. Sul sito dell'incendio sono intervenuti anche i carabinieri di Fontaniva per i rilievi del caso e per ricostruire i fatti. Stando a quanto accertato dai tecnici dei vigili del fuoco, non sarebbe stata trovata traccia di inneschi, acceleranti o materiali infiammabili che potrebbero far pensare a una matrice dolosa. Le indagini sono ancora in corso ma pare si tratti di un rogo con causa accidentale. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.