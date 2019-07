Lo storico "paninaro" va a fuoco lungo strada: paura per le bombole di gpl

Un incendio le cui cause sono ancora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco hanno provocato diversi danni a un food truck in servizio lungo via dei Colli.

L'incendio

Poco prima delle 12 di lunedì il gestore dell'amatissimo "Only Food I Tosi", presenza storica in zona per la vendita di panini e snack fino a tarda ora, ha allertato la centrale dei pompieri per segnalare un rogo in atto nella parte posteriore del suo camioncino Iveco giallo e rosso, conosciuto da tutti. Due squadre, partite da Padova e Abano con quattro mezzi, hanno raggiunto il veicolo nel centro di Brusegana. L'intervento massivo è stato dovuto alla preoccupazione per le bombole di gpl a bordo, che rischiavano di esplodere. La rapidità ha consentito fortunatamente di estinguere le fiamme prima che raggiungessero il gas infiammabile. Dopo un paio d'ore l'incendio è stato completamente domato mentre si sta ancora indagando su cosa lo abbia causato. Nessuno è rimasto ferito e non sono rimasti coinvolti altri veicoli o strutture.