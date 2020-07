Il frigorifero va a fuoco in piena notte: il fumo invade la casa, pompieri al lavoro fino all'alba

L'odore di fumo ha subito allertato la proprietaria, che è riuscita così a evitare il peggio chiamando i pompieri: notte movimentata A Piombino Dese

I fatti

Alle ore 4 della notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 luglio i vigili del fuoco sono intervenuti per un principio d’incendio di un frigorifero all’interno di un’abitazione di via Mussa: la padrona di casa, svegliata proprio dalla puzza di bruciato, ha atteso all'esterno della casa i pompieri volontari accorsi dal distaccamento di Santa Giustina in Colle, i quali hanno subito circoscritto il piccolo focolaio, che ha prodotto una notevole quantità di fumo. Il personale ha provveduto a portare il frigorifero fuori dalla cucina e ad aerare i locali, ripristinando la sicurezza dell’abitazione. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.