Il corto circuito innesca l'incendio: due auto distrutte, danneggiata la tettoia del centro parrocchiale

Accidentale. E dannoso: un incendio ha distrutto due auto e danneggiato la tettoia del centro parrocchiale.

I fatti

È successo intorno alle ore 3.30 della notte tra venerdì 10 e sabato 11 gennaio in via San Martino a Padova, zona Voltabrusegana: un corto circuito partito da una Lancia Y parcheggiata ha innescato un incendio che ha completamente avvolto anche una Peugeot 206 in sosta al suo fianco. Le fiamme hanno lambito anche la tettoia della parrocchia di San Martino Vescovo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Selvazzano Dentro e i vigili del fuoco, che hanno estinto l'incendio evitando danni peggiori.