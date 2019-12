Il furgone non risponde ai comandi: pochi istanti ed è avvolto dalle fiamme al casello

Deve la salvezza alla propria prontezza di riflessi la persona che si trovava alla guida del furgone andato completamente bruciato poco prima delle 14 di lunedì.

Stop forzato

L'uomo aveva appena varcato il casello dell'uscita Padova Zona Industriale per imboccare corso Stati Uniti quando si è reso conto che il mezzo rispondeva ai comandi in modo anomalo. A quel punto ha saggiamente deciso di accostare lungo la strada, trovandosi impotente ad assistere a un vorace rogo. In pochi minuti infatti dal cofano ssi sono sprigionate alte fiamme che hanno invaso l'abitacolo e il casone posteriore, riducendo in cenere anche il carico composto da capi di abbigliamento di cui non è rimasto nulla.

Le cause

Il conducente, illeso seppur scosso, ha chiesto l'arrivo dei pompieri che sono giunti sul luogo trovando ancora l'incendio in atto. In breve il rogo è stato circoscritto e completamente domato, permettendo di avviare gli accertamenti per far luce sulla causa. Dalle prime stime pare che con tutta probabilità si sia trattato di un malfunzionamento di natura elettromeccanica, ma ulteriori approfondimenti sono ancora in corso. Nel frattempo al casello della A13 è intervenuta anche una pattuglia della polizia stradale per vigilare sul traffico, che non ha presentato particolari criticità. Circa un'ora dopo, con la rimozione del veicolo commerciale bruciato, la situazione è tornata alla normalità.