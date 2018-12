Il furgone va a fuoco nel parcheggio: il carico brucia a pochi metri dalle case

Paura nella tarda serata di giovedì a Cadoneghe, dove un furgone posteggiato è stato avvolto dalle fiamme a poca distanza da un'abitazione. Nessuno è rimasto coinvolto nel rogo, domato dai pompieri.

La vicenda

L'allarme è scattato alle 22.45, quando i residenti di via Bagnoli si sono accorti del denso fumo nero e del forte odore di bruciato provenienti dal veicolo. In quel momento a bordo non c'era nessuno e il mezzo era parcheggiato all'esterno di una palazzina, a ridosso di una siepe. Il completo spegnimento e la messa in sicurezza dell'area hanno richiesto più di un'ora. Oltre al furgone le fiamme hanno intaccato anche parte del carico custodito nel cassone. Secondo i primi rilievi la causa del rogo sembra dipendere da un guasto elettrico, anche se le analisi proseguono per fare completa chiarezza sull'accaduto.