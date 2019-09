Furgone avvolto dal fuoco nel fienile: per spegnerlo bisogna smontare le travi

Amaro risveglio giovedì mattina per un uomo di 34 anni residente a Urbana. Ha trovato il suo furgone avvolto dalle fiamme, che hanno lambito anche la rimessa.

L'incendio

É stato lui stesso a dare l'allarme poco dopo le 7, quando in via Vignola si sono precipitati i pompieri di Este e i carabinieri di Urbana. I vigili del fuoco si sono affrettati nel tentare di domare l'incendio, scaturito con tutta probabilità da un cortocircuito del motore del suo Ford Transit parcheggiato nel fienile adibito a garage confinante con l'abitazione. Oltre al veicolo, completamente ridotto in cenere, le fiamme hanno avvolto anche una catasta di legna e interessato la struttura. Annerite alcune parti in muratura, a preoccupare sono state però le travi in legno. I pompieri le hanno vagliate una per una e sono stati costretti a segarne alcune per scongiurare la presenza di ulteriori focolai. L'agibilità della barchessa è ancora al vaglio, come l'esatta entità del danno. Nessun dubbio invece sulla natura accidentale dell'incendio.