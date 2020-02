Incendio nel garage di una palazzina: un appartamento è inagibile, famiglia evacuata

Nessuno è rimasto ferito o intossicato, ma una famiglia non potrà rientrare in casa fino ad avvenuta bonifica e altre tre sono in attesa di sapere se avranno la stessa sorte.

Il rogo

É il bilancio del grave incendio che nel primo pomeriggio di mercoledì ha interessato uno dei garage interrati di una palazzina di recente costruzione in via Antonio Dresseno, alle porte di Montagnana. Alle 14.15 è scattato l'allarme, quando alcuni residenti si sono visti invadere casa dal fumo acre proveniente dal piano sottostante. Nello stabile del quartiere Facchini si contano quattro appartamenti dove vivono altrettante famiglie di origine marocchina, una ventina di persone in totale. Mentre tutti si precipitavano all'esterno assistendo impotenti al rogo che divampava nella rimessa, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con tre mezzi e undici uomini seguiti dai carabinieri. Una volta domate le fiamme si è appreso che il garage era completamente bruciato e la probabile causa è stata ricondotta a un cortocircuito. I pompieri hanno eseguito controlli nell'intero edificio stabilendo per ragioni di sicurezza di evacuare e dichiarare inagibile l'appartamento immediatamente soprastante. In serata erano invece ancora in corso accertamenti sulla condizione degli altri tre alloggi.