Garage a fuoco in condominio, implode il soffitto: residenti evacuati

Un incendio ha costretto a evacuare un condominio e ha reso inagibili un garage e parte di un alloggio.

I danni

Il rogo è divampato nella mattinata di giovedì in una palazzina di via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Saccolongo. Alle 9.30 i vigili del fuoco sono arrivati in forze sul posto da Abano e Padova e usando due autobotti, l'autoscala e l'autopompa hanno circoscritto le fiamme al locale in cui avevano avuto origine. Il fuoco è infatti divampato all'interno di un garage posto al piano terra. Pur non avendo attecchito gli appartamenti soprastanti, il soffitto del box ha ceduto danneggiando pesantemente il pavimento della stanza soprastante, parte di uno degli alloggi. Il garage e il locale al piano di sopra sono dunque stati resi inagibili. Danni da fumo sono stati riportati anche dalla facciata dell'edificio.

Le cause

Nessuno dei residenti è rimasto ferito e all'arrivo dei pompieri tutti avevano già raggiunto l'esterno senza riportare conseguenze. Al termine delle operazioni di spegnimento la probabile causa del rogo è stata ricondotta a un cortocircuito di natura elettrica ma ulteriori accertamenti sono ancora in corso.