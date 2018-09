A fuoco il gazebo dove si celebrano le messe della missione africana: ipotesi dolo

Potrebbe essere stato di natura dolosa l’incendio di un gazebo che da anni è stato sistemato dietro alla chiesa di San Gaetano a Terranegra. Verso le 3.30 della notte tra domenica e lunedì i vigili del fuoco insieme alla polizia sono intervenuti per le fiamme che si erano sprigionate e che si vedevano dalla strada. Ad allertare i soccorsi alcuni residenti della zona.

La denuncia

Del capannone è rimasta solo l’anima di ferro e ora toccherà alle forze dell’ordine capire cosa ci sia dietro al gesto. In quel luogo si radunano da sempre i membri della missione africana che non hanno alcun dubbio: “Non è accidentale, qualcuno ce l’ha con noi, di sicuro il fuoco non è partito da solo”, come hanno riportato sui quotidiani locali. Il rogo sarebbe partito dal centro del capannone dove ci sono sedie di plastica. Sotto il gazebo ogni domenica si tiene la messa, tranne il giorno dell’incendio quando tutti erano ospiti di un’altra comunità.