Incendio all'hub di Conetta: fiamme visibili anche in provincia di Padova

Colonna di fumo nero in cielo, fiamme all'hub di Conetta come riporta VeneziaToday. Nel primo pomeriggio di martedì, attorno alle 13, i vigili del fuoco sono intervenuti all'ex base militare per l'incendio di una delle tende che ospitano i richiedenti asilo. Secondo le prime informazioni a prendere fuoco sarebbe stata una tenda: i pompieri sono già riusciti a circoscrivere le fiamme. Stanno arrivando anche ambulanze e polizia, ma fortunatamente sembra non ci siano feriti.

