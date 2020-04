Paura in un'abitazione dell'Alta Padovana: incendio devasta il giardino di una casa

Paura domenica pomeriggio nel cortile di un'abitazione dell'Alta Padovana dove un rogo ha bruciato dell'immondizia accatastata, rischianto di lambiere l'abitazione poco distante. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. I danni sono ancora in via di quantificazione.

L'intervento

Alle 17.15 di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma a Villanova di Camposampiero per l'incendio di un cumulo di materiale depositato nel cortile di un'abitazione pronto per essere smaltito all'ecocentro. I pompieri, arrivati dal distaccamento volontari di Santa Giustina, hanno spento del tutto le fiamme, la cui estinzione era stata iniziata dai proprietari con una canna dell'acqua. L'incendio ha anche bruciato quattro palme presenti nel giardino. Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore

