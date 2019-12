Incendio sul tetto dell'azienda nell'Alta: danni per 10.000 euro

Contrattempi natalizi: un incendio si è sviluppato nella mattinata di mercoledì 25 dicembre sul tetto di un'azienda dell'Alta Padovana.

L'incendio

È accaduto alle ore 11.45 circa in via Visentin a Camposampiero: le fiamme sono divampate a causa del cortocircuito del sistema inverter ed accumulazione di energia elettrica dell'impianto fotovoltaico dell'azienda. I vigili del fuoco di Padova e Cittadella, giunti prontamente sul posto insieme ai carabinieri di Camposampiero, hanno domato l'incendio, che ha causato danni per circa 10.000 euro. Nessuna persona è rimasta ferita.