Maxi incendio alla Acciaierie Venete, una colata bollente investe 4 operai: 3 gravi

Grave incendio con incidente sul lavoro domenica mattina attorno alle 8 all'interno delle Acciaierie Venete di corso Francia a Padova.

L'incendio

Per cause in corso di accertamento, del materiale incandescente contenuto all'interno di un contenitore è fuoriuscito riversandosi addosso ai quattro operai impegnati nella fase, secondo una prima ricostruzione, di spostamento del contenitore. Probabilmente la rottura di un perno ha fatto si che il materiale fuso si riversasse loro addosso. Immediata la chiamata ai carabinieri, agli uomini del Suem e ai vigili del fuoco. In ospedale un 44enne, due 40enni e un 35enne: tre di loro sono gravi, uno è stato elitrasportato nel reparto ustionati di Cesena. Indagini anche a carico dei tecnici dello Spisal.

I feriti

Due degli operai feriti presentano ustioni in tutto il corpo e risultano in gravissime condizioni, uno di loro presenta bruciature sul 70% del suo corpo. Due di loro sono residenti a Cadoneghe e a Padova, un altro a Vigonovo e l'altro ancora a Santa Maria di Sala. Dai primi dati pervenuti emerge che due sono dipendenti di Acciaierie Venete, l'altra metà di una ditta di manutenzione esterna.