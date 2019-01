Incendio nello storico mobilificio: titolare e due persone intossicate per spegnere il rogo

Allarmato dall'odore acre del fumo, il proprietario ha tentato di spegnere da solo il rogo in attesa dell'arrivo dei pompieri. Ci è riuscito, ma insieme a altre due persone è finito all'ospedale.

L'allarme

Teatro dell'incendio è lo stabilimento di Rosa sedie Snc, notissimo mobilificio specializzato nella produzione di sedie che da più di sessant'anni opera a Casale di Scodosia. Domenica sera è stato il titolare a rendersi conto che qualcosa di grave stava succedendo all'interno del capannone di produzione. Erano le 21.30 quando il denso fumo ha cominciato a uscie dallo stabile richiamando l'attenzione dell'uomo, che ha immediatamente chiamato i vigili del fuoco e nel frattempo ha cercato di arginare il rogo.

Feriti

Con l'aiuto di altre due persone è riuscito nell'impresa, tanto che i pompieri al loro arrivo in via Campolongo hanno trovato le fiamme già spente. Solerzia che ha però avuto un risvolto negativo, perché i tre sono stati portati all'ospedale di Schiavonia per un principio di intossicazione. Le loro condizioni non sono gravi, ma l'aver respirato i fumi della combustione ha reso necessari alcuni controlli precauzionali.

Danni e cause

Nel frattempo pompieri e carabinieri hanno rispettivamente messo in sicurezza l'area del mobilificio e iniziato i rilievi per determinare la causa del rogo. Parte del tetto, dell'impianto elettrico e numerosi bancali di legno sono andati bruciati, per un danno economico ancora in fase di valutazione. L'origine dell'incendio è ancora al vaglio degli inquirenti che al momento non escludono alcuna ipotesi e continuano a indagare.