Rogo in un condominio, undici persone intossicate per un cortocircuito

Un guasto elettrico ha creato il panico in un condominio, mandando a fuoco uno degli appartamenti e mettendo a repentaglio l'incolumità di decine di abitanti.

La dinamica

L'incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di giovedì in un palazzo al civico 130 di via Belzoni, nella zona degli istituti universitari e del Portello, ormai molto affollata con il ritorno in città degli studenti. In pochi secondi le fiamme sono divampate da un lampadario all'interno di una delle abitazioni, avvolgendo la stanza e generando una densa nube di fumo. La presenza di tessili e divani ha accelerato la combustione, rischiando che il rogo si propagasse alle case vicine e riempiendo di fumo il vano scale. A quell'ora numerose persone erano rientrate in casa per il pranzo e sono riuscite a dare l'allarme prima che la situazione precipitasse.

I feriti

I vigili del fuoco sono riusciti a estinguere le fiamme e mettere in sicurezza l'appartamento, liberando poi le persone rimaste intrappolate nelle loro abitazioni. Pesante il bilancio dei feriti, anche se tutti i modo lieve: 11 persone presentavano i sintomi di un'intossicazione da fumo, ma una volta portate all'aperto si sono sentite meglio e nessuno ha voluto essere portato all'ospedale per i controlli. Pochi i dubbi sulla causa del rogo: tutto sarebbe partito da un cortocircuito elettrico che ha incendiato il lampadario.